La Reunión del Comité de Política Monetaria del Banco de Corea (BOK) se celebra ocho veces al año. Después de la reunión, se publica un informe basado en las decisiones tomadas. Durante las reuniones se debaten cuestiones como las relaciones económicas externas, la infraestructura y los pagos del mercado, la ley, la supervisión de los bancos, el gobierno corporativo, ect. Las decisiones adoptadas en la reunión pueden influir indirectamente en las tasas del won surcoreano.