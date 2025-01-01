Kore Merkez Bankası (BOK) Para Politikası Kurulu Toplantısı yılda sekiz kez yapılır. Toplantı sonrasında alınan kararlara ilişkin bir rapor yayınlanır. Toplantılarda dış ekonomik ilişkiler, piyasa altyapısı ve ödemeler, hukuk, bankaların denetimi, kurumsal yönetim vb. ele alınır. Toplantı sırasında alınan kararlar dolaylı olarak Güney Kore wonu fiyatlarını etkileyebilir.