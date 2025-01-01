Заседание совета по денежно-кредитной политике Банка Кореи (BOK Monetary Policy Board Meeting) проводится восемь раз в год. По итогам публикуется отчет о принятых решениях. На заседаниях обсуждаются вопросы внешних экономических отношений, рыночной инфраструктуры и платежей, законодательства, надзора за банками, корпоративного управления и т.д. Решения, принятые на заседаниях, могут косвенно повлиять на курс южнокорейской воны.