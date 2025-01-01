Calendario Economico
Riunione del Consiglio di Politica Monetaria della Banca di Corea (Bank of Korea Monetary Policy Board Meeting)
Paese:
Corea del Sud
KRW, Won sudcoreano
Sorgente:
Settore
Denaro
|Medio
|Prossimo Evento
|Importanza
La Riunione del Consiglio di Politica Monetaria della Banca di Corea (BOK) si tiene otto volte l'anno. Una relazione basata sulle decisioni prese viene pubblicata dopo la riunione. Durante le riunioni vengono discusse le relazioni economiche esterne, le infrastrutture di mercato e i pagamenti, il diritto, la vigilanza delle banche, il governo societario e altre questioni. Le decisioni prese durante la riunione possono influenzare indirettamente i tassi di won sudcoreani.