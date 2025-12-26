南非采矿产量年率y/y (South Africa Mining Production y/y)
|低级别
|5.8%
|-1.4%
|
1.4%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.1%
|
5.8%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
采矿产量年率y/y是一个衡量与前一年同月相比在当前月份采矿产量变化的指标。采矿统计涵盖了黄金、钻石、铁矿石、铂金和其他矿物的生产。产量变化的年同比评估可以用来评估长期的采矿趋势。
南非统计局每个月都会根据矿产资源部提供的数据发布采矿和销售指数。为了获得有关采矿的信息，矿产资源部会对在南非注册的采矿和矿产加工企业进行调查。
采矿产量指数是根据参考年2015年和参考值100而计算。矿物种类组根据其对国家GDP的贡献进行权重分配。因此，权重反映了特定矿物组对整个采矿业的重要性。不同矿物的比重随时间有所变化，每年都会对权重进行审查。
采矿业为南非的GDP做出了巨大贡献，并且是重要的就业来源。收到的数据用于评估GDP及其组成部分，进而用于监控政府政策。采矿产量的增长有利于国民经济，且可视为对南非兰特报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"南非采矿产量年率y/y (South Africa Mining Production y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
