南非营建许可月率m/m (South Africa Building Permits m/m)
国家：
南非
ZAR, 南非兰特
部门：
业务
|低级别
|-5.0%
|-6.7%
|
0.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|-0.4%
|
-5.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
营建许可月率m/m衡量的是与上月相比，在参考月份批准的建筑计划的变化。
该指标是根据南非统计均对各大城市进行调查的结果而计算。受访者共享有关获批的建筑计划和已完成项目的数据。通过电子邮件、电话和传真收集有关发给私营企业的营建许可的信息。
获批计划的数据无法与已完工的建筑进行比较，因为并非所有许可都会开工。此外，如果一年内未开始施工，则应重新提交申请。
来自每月调查的数据用于监控经济状况和制定货币政策。它也是GDP评估和经济周期综合领先指标计算的重要数据源。
获批许可数量的增长表明建筑行业的扩展，意味着本国良好的经济形势。因此，较高的数值通常被视为对南非货币有利。
最后值:
真实值
预测值
"南非营建许可月率m/m (South Africa Building Permits m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
-5.0%
-6.7%
0.6%
9月 2025
1.8%
3.6%
11.1%
8月 2025
-0.6%
2.5%
7.1%
7月 2025
8.0%
-8.1%
-16.6%
6月 2025
-16.9%
2.6%
15.8%
5月 2025
15.8%
-0.4%
0.5%
4月 2025
0.7%
-2.5%
-10.0%
3月 2025
-11.6%
0.8%
6.8%
2月 2025
6.3%
7.0%
-4.6%
1月 2025
-5.5%
-11.8%
-3.8%
12月 2024
-4.8%
9.6%
-2.5%
11月 2024
-3.3%
9.4%
-2.5%
10月 2024
-2.4%
12.4%
9月 2024
12.5%
0.9%
8.0%
8月 2024
-8.3%
7.7%
7月 2024
-9.6%
6.6%
6月 2024
6.6%
-13.8%
5月 2024
-13.2%
0.0%
4月 2024
1.8%
1.6%
3月 2024
1.6%
-8.1%
39.9%
2月 2024
26.1%
15.5%
-18.7%
1月 2024
-19.3%
-1.6%
-12.2%
12月 2023
-11.1%
7.3%
16.0%
11月 2023
15.5%
-6.7%
-3.3%
10月 2023
-4.3%
5.0%
-3.5%
9月 2023
9.4%
-3.5%
-5.0%
8月 2023
-5.4%
-0.3%
-36.8%
7月 2023
-36.8%
0.4%
27.9%
6月 2023
36.1%
-0.5%
-15.3%
5月 2023
-15.4%
0.6%
10.1%
4月 2023
9.4%
-0.7%
-11.9%
3月 2023
-10.4%
0.9%
34.4%
2月 2023
29.5%
-1.2%
-17.8%
1月 2023
-16.9%
1.0%
-21.5%
12月 2022
-21.6%
-0.4%
15.9%
11月 2022
12.3%
0.1%
0.6%
10月 2022
-0.3%
0.2%
1.0%
9月 2022
-0.2%
-0.5%
6.3%
8月 2022
9.0%
0.8%
-9.8%
7月 2022
-11.4%
-1.0%
1.8%
6月 2022
3.0%
1.3%
3.3%
5月 2022
2.8%
-2.0%
-15.3%
4月 2022
-15.1%
2.9%
23.1%
3月 2022
23.3%
-3.4%
-27.2%
2月 2022
-27.4%
4.3%
20.7%
1月 2022
16.9%
-6.0%
-1.1%
12月 2021
2.0%
8.2%
13.0%
11月 2021
4.0%
-10.6%
2.5%
10月 2021
3.2%
12.7%
-2.8%
9月 2021
-3.6%
-14.1%
17.7%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件