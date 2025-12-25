КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Разрешения на строительство в ЮАР м/м (South Africa Building Permits m/m)

Страна:
Южно-Африканская Республика
ZAR, Южноафриканский рэнд
Источник:
Статистическое агентство Южной Африки (Statistics South Africa)
Сектор:
Бизнес
Низкая -5.0% -6.7%
0.6%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
-0.4%
-5.0%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Разрешения на строительство м/м (Building Permits m/m) отражают изменения в количестве разрешений на постройку, выданных в текущем месяце, по сравнению с предыдущим месяцем.

Индикатор рассчитывается на основе опроса, проводимого Статистическим управлением Южной Африки среди крупных муниципалитетов, в котором собирает информацию об утвержденных планах на строительство и завершенных стройках. Информация о разрешениях на строительство, выданных частным компаниям, собирается по электронной почте, факсу и телефону.

Данные о выданных разрешениях сложно сравнивать с завершенными стройками, потому что не по всем утвержденным проектам начинается строительство, а кроме того, если строительные работы не начались в течение года после получения разрешения, заявление нужно подавать повторно.

Данные ежемесячного опроса используются для мониторинга состояния экономики и разработки экономической политики. Кроме того, результаты являются важными исходными данными для оценки валового внутреннего продукта (ВВП) и для расчета составного опережающего индикатора делового цикла.

Увеличение количества выданных разрешений свидетельствует о расширение сектора строительства, что говорит о благоприятной экономической обстановке. Поэтому рост значений индикатора может иметь положительное влияние на котировки южноафриканской валюты.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Разрешения на строительство в ЮАР м/м (South Africa Building Permits m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
-5.0%
-6.7%
0.6%
сент. 2025
1.8%
3.6%
11.1%
авг. 2025
-0.6%
2.5%
7.1%
июль 2025
8.0%
-8.1%
-16.6%
июнь 2025
-16.9%
2.6%
15.8%
май 2025
15.8%
-0.4%
0.5%
апр. 2025
0.7%
-2.5%
-10.0%
март 2025
-11.6%
0.8%
6.8%
февр. 2025
6.3%
7.0%
-4.6%
янв. 2025
-5.5%
-11.8%
-3.8%
дек. 2024
-4.8%
9.6%
-2.5%
нояб. 2024
-3.3%
9.4%
-2.5%
окт. 2024
-2.4%
12.4%
сент. 2024
12.5%
0.9%
8.0%
авг. 2024
-8.3%
7.7%
июль 2024
-9.6%
6.6%
июнь 2024
6.6%
-13.8%
май 2024
-13.2%
0.0%
апр. 2024
1.8%
1.6%
март 2024
1.6%
-8.1%
39.9%
февр. 2024
26.1%
15.5%
-18.7%
янв. 2024
-19.3%
-1.6%
-12.2%
дек. 2023
-11.1%
7.3%
16.0%
нояб. 2023
15.5%
-6.7%
-3.3%
окт. 2023
-4.3%
5.0%
-3.5%
сент. 2023
9.4%
-3.5%
-5.0%
авг. 2023
-5.4%
-0.3%
-36.8%
июль 2023
-36.8%
0.4%
27.9%
июнь 2023
36.1%
-0.5%
-15.3%
май 2023
-15.4%
0.6%
10.1%
апр. 2023
9.4%
-0.7%
-11.9%
март 2023
-10.4%
0.9%
34.4%
февр. 2023
29.5%
-1.2%
-17.8%
янв. 2023
-16.9%
1.0%
-21.5%
дек. 2022
-21.6%
-0.4%
15.9%
нояб. 2022
12.3%
0.1%
0.6%
окт. 2022
-0.3%
0.2%
1.0%
сент. 2022
-0.2%
-0.5%
6.3%
авг. 2022
9.0%
0.8%
-9.8%
июль 2022
-11.4%
-1.0%
1.8%
июнь 2022
3.0%
1.3%
3.3%
май 2022
2.8%
-2.0%
-15.3%
апр. 2022
-15.1%
2.9%
23.1%
март 2022
23.3%
-3.4%
-27.2%
февр. 2022
-27.4%
4.3%
20.7%
янв. 2022
16.9%
-6.0%
-1.1%
дек. 2021
2.0%
8.2%
13.0%
нояб. 2021
4.0%
-10.6%
2.5%
окт. 2021
3.2%
12.7%
-2.8%
сент. 2021
-3.6%
-14.1%
17.7%
1234
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания