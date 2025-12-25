Разрешения на строительство м/м (Building Permits m/m) отражают изменения в количестве разрешений на постройку, выданных в текущем месяце, по сравнению с предыдущим месяцем.

Индикатор рассчитывается на основе опроса, проводимого Статистическим управлением Южной Африки среди крупных муниципалитетов, в котором собирает информацию об утвержденных планах на строительство и завершенных стройках. Информация о разрешениях на строительство, выданных частным компаниям, собирается по электронной почте, факсу и телефону.

Данные о выданных разрешениях сложно сравнивать с завершенными стройками, потому что не по всем утвержденным проектам начинается строительство, а кроме того, если строительные работы не начались в течение года после получения разрешения, заявление нужно подавать повторно.

Данные ежемесячного опроса используются для мониторинга состояния экономики и разработки экономической политики. Кроме того, результаты являются важными исходными данными для оценки валового внутреннего продукта (ВВП) и для расчета составного опережающего индикатора делового цикла.

Увеличение количества выданных разрешений свидетельствует о расширение сектора строительства, что говорит о благоприятной экономической обстановке. Поэтому рост значений индикатора может иметь положительное влияние на котировки южноафриканской валюты.

График последних значений: