Экономический календарь
Разрешения на строительство в ЮАР м/м (South Africa Building Permits m/m)
|Низкая
|-5.0%
|-6.7%
|
0.6%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|-0.4%
|
-5.0%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Разрешения на строительство м/м (Building Permits m/m) отражают изменения в количестве разрешений на постройку, выданных в текущем месяце, по сравнению с предыдущим месяцем.
Индикатор рассчитывается на основе опроса, проводимого Статистическим управлением Южной Африки среди крупных муниципалитетов, в котором собирает информацию об утвержденных планах на строительство и завершенных стройках. Информация о разрешениях на строительство, выданных частным компаниям, собирается по электронной почте, факсу и телефону.
Данные о выданных разрешениях сложно сравнивать с завершенными стройками, потому что не по всем утвержденным проектам начинается строительство, а кроме того, если строительные работы не начались в течение года после получения разрешения, заявление нужно подавать повторно.
Данные ежемесячного опроса используются для мониторинга состояния экономики и разработки экономической политики. Кроме того, результаты являются важными исходными данными для оценки валового внутреннего продукта (ВВП) и для расчета составного опережающего индикатора делового цикла.
Увеличение количества выданных разрешений свидетельствует о расширение сектора строительства, что говорит о благоприятной экономической обстановке. Поэтому рост значений индикатора может иметь положительное влияние на котировки южноафриканской валюты.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Разрешения на строительство в ЮАР м/м (South Africa Building Permits m/m)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress