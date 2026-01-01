新西兰生产者输入物价指数(PPI)季率q/q (New Zealand Producer Price Index (PPI) Input q/q)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
价格
|中级别
|0.2%
|1.4%
|
0.6%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.4%
|
0.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
生产者输入物价指数(PPI)月率m/m显示了与上一月份相比，在指定月份新西兰企业购买的原材料和燃料的价格变化。该指数的计算包括进口和国内的原材料和燃料。这个指数反映了新西兰制造商的运营费用，是消费通货膨胀的领先指标。
最后值:
真实值
预测值
"新西兰生产者输入物价指数(PPI)季率q/q (New Zealand Producer Price Index (PPI) Input q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
0.2%
1.4%
0.6%
2 Q 2025
0.6%
2.2%
2.9%
1 Q 2025
2.9%
-0.4%
-0.9%
4 Q 2024
-0.9%
1.7%
1.9%
3 Q 2024
1.9%
1.6%
1.4%
2 Q 2024
1.4%
1.0%
0.7%
1 Q 2024
0.7%
0.6%
0.9%
4 Q 2023
0.9%
-0.1%
1.2%
3 Q 2023
1.2%
-0.8%
-0.2%
2 Q 2023
-0.2%
0.2%
0.0%
1 Q 2023
0.2%
1.5%
0.5%
4 Q 2022
0.5%
2.4%
0.8%
3 Q 2022
0.8%
2.9%
3.1%
2 Q 2022
3.1%
2.2%
3.4%
1 Q 2022
3.6%
1.8%
1.2%
4 Q 2021
1.1%
1.6%
1.6%
3 Q 2021
1.6%
1.5%
3.0%
2 Q 2021
3.0%
0.5%
2.1%
1 Q 2021
2.1%
0.0%
0.1%
4 Q 2020
0.0%
0.0%
0.6%
3 Q 2020
0.6%
-0.1%
-0.9%
2 Q 2020
-1.0%
0.1%
-0.3%
1 Q 2020
-0.3%
0.2%
0.3%
4 Q 2019
0.1%
0.4%
0.9%
3 Q 2019
0.9%
0.5%
0.3%
2 Q 2019
0.3%
-2.9%
-0.9%
1 Q 2019
-0.9%
1.4%
1.6%
4 Q 2018
1.6%
1.1%
1.4%
3 Q 2018
1.4%
0.5%
1.0%
2 Q 2018
1.0%
0.6%
1 Q 2018
0.6%
0.9%
4 Q 2017
0.9%
1.1%
3 Q 2017
1.0%
1.4%
2 Q 2017
1.4%
0.8%
1 Q 2017
0.8%
1.0%
4 Q 2016
1.0%
1.5%
3 Q 2016
1.5%
0.9%
2 Q 2016
0.9%
-1.0%
1 Q 2016
-1.0%
-1.2%
4 Q 2015
-1.2%
1.6%
3 Q 2015
1.6%
-0.3%
2 Q 2015
-0.3%
-1.1%
1 Q 2015
-1.1%
-0.4%
4 Q 2014
-0.4%
-1.5%
3 Q 2014
-1.5%
-1.0%
2 Q 2014
-1.0%
1.0%
1 Q 2014
1.0%
-0.7%
4 Q 2013
-0.7%
2.2%
3 Q 2013
2.2%
0.6%
2 Q 2013
0.6%
0.8%
