Indice dei Prezzi dell’Importazione Nuova Zelanda t/t (New Zealand Import Price Index q/q)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
Prezzi
Basso -3.7%
5.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi all'Importazione in Nuova Zelanda t/t rappresenta le variazioni dei prezzi di beni e servizi importati in Nuova Zelanda nel trimestre in corso rispetto al precedente. A ciascuna categoria di beni o servizi utilizzati per il calcolo dell'indice viene assegnato un certo peso. La crescita dei prezzi all'importazione è un'indicazione dell'attività commerciale ed è un indicatore principale dell'inflazione al consumo.

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi dell’Importazione Nuova Zelanda t/t (New Zealand Import Price Index q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
-3.7%
0.6%
5.1%
1 Q 2025
5.1%
0.0%
0.0%
4 Q 2024
0.1%
1.1%
-1.7%
3 Q 2024
-1.7%
0.6%
3.0%
2 Q 2024
3.1%
-3.7%
-5.1%
1 Q 2024
-5.1%
9.3%
3.8%
4 Q 2023
3.8%
5.4%
-0.9%
3 Q 2023
-0.8%
-6.8%
-1.0%
2 Q 2023
-1.0%
-0.1%
-5.5%
1 Q 2023
-5.4%
4.0%
-2.1%
4 Q 2022
-2.1%
9.3%
7.1%
3 Q 2022
6.3%
5.9%
6.1%
2 Q 2022
6.5%
3.3%
7.2%
1 Q 2022
7.2%
-0.1%
3.7%
4 Q 2021
3.8%
2.3%
4.1%
3 Q 2021
3.8%
2.6%
4.9%
2 Q 2021
4.8%
-0.9%
-0.8%
1 Q 2021
-0.8%
-0.5%
-1.8%
4 Q 2020
-1.7%
-1.7%
-3.7%
3 Q 2020
-3.7%
-1.1%
0.0%
2 Q 2020
-0.1%
0.3%
0.5%
1 Q 2020
0.5%
0.9%
0.3%
4 Q 2019
0.3%
-0.9%
0.0%
3 Q 2019
0.0%
1.5%
1.8%
2 Q 2019
1.8%
2.3%
-3.5%
1 Q 2019
-3.5%
-3.9%
1.5%
4 Q 2018
1.4%
-0.8%
3.7%
3 Q 2018
2.6%
0.2%
2.1%
2 Q 2018
1.7%
-0.3%
1 Q 2018
-0.3%
4.0%
4 Q 2017
4.0%
-2.6%
3 Q 2017
-2.6%
0.9%
2 Q 2017
0.9%
2.7%
1 Q 2017
2.7%
-0.8%
4 Q 2016
-0.8%
-1.0%
3 Q 2016
-1.0%
0.2%
2 Q 2016
0.2%
-4.3%
1 Q 2016
-4.3%
-3.7%
4 Q 2015
-3.7%
7.3%
3 Q 2015
7.3%
0.7%
2 Q 2015
0.7%
-5.1%
1 Q 2015
-5.1%
0.2%
4 Q 2014
0.2%
-0.1%
3 Q 2014
-0.1%
