L'Indice dei Prezzi all'Importazione in Nuova Zelanda t/t rappresenta le variazioni dei prezzi di beni e servizi importati in Nuova Zelanda nel trimestre in corso rispetto al precedente. A ciascuna categoria di beni o servizi utilizzati per il calcolo dell'indice viene assegnato un certo peso. La crescita dei prezzi all'importazione è un'indicazione dell'attività commerciale ed è un indicatore principale dell'inflazione al consumo.

Ultimi valori: