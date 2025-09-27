Il Conto Corrente della Nuova Zelanda a 12 mesi riflette il saldo commerciale netto (la differenza tra beni e servizi esportati e importati), l'utile netto da investimenti esteri e i pagamenti netti di trasferimento nei 12 mesi precedenti, a partire dal mese riportato. L'indicatore è destagionalizzato. L'impatto dell'indicatore sulle quotazioni in dollari neozelandesi può variare a seconda delle attuali condizioni economiche. Molto spesso, la sua crescita è vista come positiva per la valuta, perché i residenti stranieri devono acquistare dollari neozelandesi per pagare beni o servizi.

Ultimi valori: