Conto Corrente Nuova Zelanda 12 mesi (New Zealand Current Account 12-Months)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
Trade
Medio $​-15.956 B $​-23.091 B
$​-18.313 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Il Conto Corrente della Nuova Zelanda a 12 mesi riflette il saldo commerciale netto (la differenza tra beni e servizi esportati e importati), l'utile netto da investimenti esteri e i pagamenti netti di trasferimento nei 12 mesi precedenti, a partire dal mese riportato. L'indicatore è destagionalizzato. L'impatto dell'indicatore sulle quotazioni in dollari neozelandesi può variare a seconda delle attuali condizioni economiche. Molto spesso, la sua crescita è vista come positiva per la valuta, perché i residenti stranieri devono acquistare dollari neozelandesi per pagare beni o servizi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Conto Corrente Nuova Zelanda 12 mesi (New Zealand Current Account 12-Months)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
$​-15.956 B
$​-23.091 B
$​-18.313 B
1 Q 2025
$​-24.662 B
$​-25.278 B
$​-26.163 B
4 Q 2024
$​-26.401 B
$​-25.987 B
$​-27.252 B
3 Q 2024
$​-26.994 B
$​-25.584 B
$​-27.636 B
2 Q 2024
$​-27.762 B
$​-25.146 B
$​-27.619 B
1 Q 2024
$​-27.637 B
$​-25.567 B
$​-27.941 B
4 Q 2023
$​-27.803 B
$​-28.356 B
$​-29.766 B
3 Q 2023
$​-30.579 B
$​-24.172 B
$​-30.203 B
2 Q 2023
$​-29.760 B
$​-32.819 B
$​-31.754 B
1 Q 2023
$​-33.034 B
$​-29.544 B
$​-34.394 B
4 Q 2022
$​-33.787 B
$​-25.540 B
$​-31.873 B
3 Q 2022
$​-29.650 B
$​-27.323 B
$​-28.017 B
2 Q 2022
$​-27.818 B
$​-22.677 B
$​-24.264 B
1 Q 2022
$​-23.266 B
$​-21.717 B
$​-20.313 B
4 Q 2021
$​-20.234 B
$​-17.349 B
$​-15.810 B
3 Q 2021
$​-15.863 B
$​-12.823 B
$​-11.366 B
2 Q 2021
$​-11.226 B
$​-8.806 B
$​-8.176 B
1 Q 2021
$​-7.242 B
$​-2.104 B
$​-2.444 B
4 Q 2020
$​-2.549 B
$​-1.506 B
$​-2.699 B
3 Q 2020
$​-2.553 B
$​-4.563 B
$​-5.684 B
2 Q 2020
$​-5.765 B
$​-7.992 B
$​-9.064 B
1 Q 2020
$​-8.506 B
$​-9.044 B
$​-9.341 B
4 Q 2019
$​-9.233 B
$​-10.684 B
$​-10.189 B
3 Q 2019
$​-10.280 B
$​-10.046 B
$​-10.164 B
2 Q 2019
$​-10.233 B
$​-10.229 B
$​-10.801 B
1 Q 2019
$​-10.624 B
$​-12.807 B
$​-11.210 B
4 Q 2018
$​-10.974 B
$​-10.648 B
$​-10.565 B
3 Q 2018
$​-10.539 B
$​-4.985 B
$​-9.548 B
2 Q 2018
$​-9.540 B
$​-7.910 B
1 Q 2018
$​-7.910 B
$​-7.720 B
4 Q 2017
$​-7.720 B
$​-7.100 B
3 Q 2017
$​-7.100 B
$​-7.490 B
2 Q 2017
$​-7.490 B
$​-8.130 B
1 Q 2017
$​-8.130 B
$​-7.110 B
4 Q 2016
$​-7.110 B
$​-7.480 B
3 Q 2016
$​-7.480 B
$​-7.380 B
2 Q 2016
$​-7.380 B
$​-7.500 B
1 Q 2016
$​-7.500 B
$​-7.710 B
4 Q 2015
$​-7.710 B
$​-8.100 B
3 Q 2015
$​-8.100 B
$​-8.260 B
2 Q 2015
$​-8.300 B
$​-8.600 B
1 Q 2015
$​-8.600 B
$​-7.820 B
4 Q 2014
$​-7.820 B
$​-6.090 B
3 Q 2014
$​-6.090 B
$​-5.810 B
2 Q 2014
$​-5.800 B
