As Atas da Reunião de Política Monetária (Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes) são publicadas oito vezes por ano, duas semanas após as reuniões do Conselho administrativo sobre política monetária. Ela contém informações detalhadas sobre como os membros do Conselho explicam sua posição sobre a política monetária do país. Além disso, o protocolo contém informações sobre condições, que afetam as decisões do regulador, e mudanças na política monetária que podem ser esperadas no curto prazo. Dependendo do conteúdo do protocolo, a publicação pode ter um impacto de curto prazo sobre o peso mexicano.