Die Protokolle der geldpolitischen Sitzung der Bank of Mexico wird achtmal im Jahr, zwei Wochen nach der Sitzung des Direktoriums, veröffentlicht. Sie beinhalten die Erläuterungen zur geldpolitischen Entscheidung der Mitglieder des Verwaltungsrats. Die Protokolle enthalten auch Einblicke in die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die die Entscheidung beeinflussen, sowie in die zu erwartenden kurzfristigen geldpolitischen Veränderungen. Die Protokolle können je nach Inhalt kurzfristig Auswirkungen auf den mexikanischen Peso haben.