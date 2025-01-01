Протокол заседания Банка Мексики по денежно-кредитной политике (Bank of Mexico Monetary Policy Meeting Minutes) публикуется восемь раз в год, через две недели после заседаний Правления по денежно-кредитной политике. В нем содержится детальная информация о том, как члены Правления Банка Мексики объясняют свою позицию по монетарной политике страны. Также протокол содержит информацию об условиях, влияющих на решения регулятора и изменениях в денежно-кредитной политике, которые можно ожидать в краткосрочной перспективе. В зависимости от содержания протокола, его публикация оказывает краткосрочное влияние на курс мексиканского песо.