Les procès-verbaux des réunions de politique monétaire de la Banque du Mexique sont publiés huit fois par an, deux semaines après la réunion du Conseil de direction. Ils fournissent les explications des membres du Conseil de direction sur la décision de politique monétaire. Le procès-verbal comprend également un aperçu des conditions économiques qui motivent la décision et des changements de politique monétaire prévus à court terme. Le procès-verbal peut avoir un impact à court terme sur le peso mexicain en fonction de son contenu.