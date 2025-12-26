居民消费价格指数(CPI)年率y/y反映了与去年同月相比，在指定月份意大利家庭最终消费的一篮子商品和服务的价格变化。这是评估购买趋势变化的基本指标，用来衡量标题通货膨胀。

指数计算数据的收集来自地方和中央调查以及行政来源（经济发展部）。此外，指标计算还分为不同等级：省级指标和区域指标，以及所有项目指标，即作为区域指标加权平均数获得的指标。

消费篮子包括食品、非酒精和酒精饮料、烟草、封口、家具、水电、运输服务、娱乐、教育和其他商品和服务。商品和服务的权重不同，反映了相关支出在最终消费支出的份额。

就欧元(EUR)而言，显示较高数值可以解读为积极的信号和升值的预测，因为为了对抗通货膨胀，最广泛使用的工具是提高利率，从而吸引外国投资；较低数值可以被解读为消极的信号，可能表明货币预测贬值。

