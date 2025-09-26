Calendrier économique
Production industrielle en France m/m (France Industrial Production m/m)
|Bas
|3.7%
|0.5%
|
-1.1%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|3.3%
|
3.7%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Production industrielle m/m mesure les volumes de produits manufacturés et l’activité du secteur industriel au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Les taux de croissance sont calculés sur la base de chiffres ajustés selon un calendrier. Le calcul de l’indice comprend l’industrie manufacturière, l’exploitation minière, la construction et les services publics. Les données de l’indice sont utilisées pour mesurer l’évolution du secteur industriel de la zone euro.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Production industrielle en France m/m (France Industrial Production m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
