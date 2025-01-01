Coletiva de Imprensa do Banco Central Europeu (BCE) (ECB Monetary Policy Press Conference) é realizada imediatamente após a reunião sobre política monetária e taxas de juros, organizada pelo regulador a cada seis semanas.

A conferência normalmente é realizada pelo presidente do BCE. Primeiro, ele lê uma declaração que contém uma breve descrição das condições financeiras e econômicas da zona do euro e anuncia a taxa de juros de curto prazo e as medidas de política monetária adotadas. Depois, segue uma breve sessão de resposta.

O webcast de cada coletiva de imprensa está disponível no canal do youtube do regulador, e quem quiser ouvir o discurso pode o assistir, a qualquer momento.

Normalmente, as coletivas de imprensa do BCE são aguardadas por economistas e analistas de todo o mundo. O comportamento do euro depende em grande parte da decisão tomada pelo regulador. Além disso, os comentários do presidente do BCE sobre a decisão sobre as taxas de juros podem influenciar a volatilidade da moeda única. O fato de seu discurso avisar que o regulador fará o aperto da política monetária terá um efeito positivo nas cotações da moeda única. Por outro lado, se a decisão do regulador e as declarações do presidente do BCE não estiverem fora do cenário esperado, a coletiva de imprensa do BCE não terá um impacto significativo nos mercados monetários.