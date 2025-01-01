Die geldpolitische Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) findet nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank statt, auf der die Zins- und Geldpolitik diskutiert wird, die alle sechs Wochen stattfindet.

Die Pressekonferenz wird normalerweise vom EZB-Präsidenten gehalten. Zunächst verliest der Präsident eine Erklärung, die eine kurze Beschreibung der aktuellen Finanz- und Wirtschaftslage in der Eurozone enthält, dann verkündigt er den kurzfristigen Zinssatz und die beschlossenen geldpolitische Maßnahmen. Es folgt eine kurze Fragestunde.

Jetzt werden auch Webcasts von Pressekonferenzen auf dem offiziellen YouTube-Kanal der EZB veröffentlicht.

Die EZB-Pressekonferenzen werden in der Regel von Ökonomen und Analysten aus aller Welt erwartet. Das Verhalten des Euro hängt weitgehend von der Entscheidung der Regulierungsbehörde ab. Auch die Bemerkungen des EZB-Präsidenten zum Zinssatz können die Volatilität des Euro beeinflussen. Wenn die Bemerkungen des Präsidenten darauf hindeuten, dass die EZB die Geldpolitik in Zukunft straffen könnte, wird dies als positiv für den Euro gewertet. Wenn sowohl die Entscheidung als auch die Erklärung des EZB-Präsidenten in den erwarteten Bandbreiten liegen, wird die Pressekonferenz kaum gravierende Auswirkungen auf die Devisenmärkte haben.