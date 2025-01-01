欧州中央銀行(ECB)通貨政策記者会見は、6週間に1回開催される欧州中央銀行会議のの金利と金融政策会議後に開催されます。

この記者会見は通常ECB会長によって開かれます。まず、会長はユーロ圏の現在の財政・経済状況を簡単に説明した声明を読み上げ、短期金利と講じられた金融政策措置を発表します。これに続いて短い回答セッションが行われます。

現在、記者会見のウェブキャストはECBの公式YouTubeチャンネルにも掲載されています。

ECB記者会見は世界中のエコノミストやアナリストによって期待されています。ユーロの動きは、規制当局の決定に大きく依存します。また、金利に関するECB会長のコメントはユーロのボラティリティに影響を与える可能性があります。会長の発言から、ECBが今後金融政策を強化する可能性が示唆された場合、これはユーロにとってプラスと見なされます。決定とECB総裁の声明の両方が予想範囲内にあれば、記者会見は通貨市場にほとんど影響を与えません。