Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Basın Toplantısı, faiz oranı ve para politikasını tartışmak üzere her altı haftada bir düzenlenen ECB toplantısının ardından gerçekleştirilir.

Basın toplantısı genellikle ECB Başkanı tarafından gerçekleştirilir. İlk olarak Başkan, euro bölgesindeki mevcut finansal ve ekonomik koşulların kısa bir değerlendirmesini içeren açıklamayı okur, ardından kısa vadeli faiz oranını ve alınan para politikası tedbirlerini açıklar. Bunu kısa bir soru-cevap oturumu izler.

Artık basın toplantılarının web yayınları da ECB'nin resmi YouTube kanalında yayınlanmaktadır.

ECB basın toplantıları genellikle dünya çapındaki ekonomistler ve analistler tarafından beklenir. Euronun davranışı büyük ölçüde ECB tarafından alınan karara bağlıdır. Ayrıca, ECB Başkanının faiz kararına ilişkin açıklamaları da euro volatilitesini ek olarak etkileyebilir. Başkanın açıklaması ECB'nin gelecekte para politikasını sıkılaştırabileceğini işaret ediyorsa, bu durum euro fiyatları için olumlu görülür. Eğer hem karar hem de ECB Başkanının açıklaması beklendiği gibiyse, basın toplantısının euro fiyatları üzerinde ciddi bir etkisi olmayacaktır.