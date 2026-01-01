유럽중앙은행(ECB) 통화정책 기자간담회는 유럽중앙은행 회의가 끝난 뒤 열리고, 이 기간 동안 규제당국이 6주에 한 번씩 개최하는 금리와 통화정책이 논의됩니다.

기자회견은 보통 ECB 회장이 엽니다. 먼저, 의장은 유로존의 현재 재정 및 경제 상황에 대한 간략한 설명을 담은 성명서를 낭독한 후, 단기 금리와 통화 정책 조치를 발표합니다. 이 다음에는 짧은 답변 세션이 이어집니다.

이제, 기자회견의 웹캐스트는 ECB의 공식 유튜브 채널에도 게시됩니다.

ECB 기자 회견은 보통 전 세계의 경제학자들과 분석가들에 의해 기대되고 있습니다. 유로화의 행태는 규제당국이 내린 결정에 크게 좌우됩니다. 또한 ECB 총재의 금리에 대한 언급은 유로 변동성에 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 의장의 발언이 ECB가 향후 통화정책을 강화할 수도 있다는 것을 시사한다면, 이는 유로화에 긍정적인 것으로 보입니다. 만약 그 결정과 ECB 대통령의 성명이 모두 예상 범위 내에 있다면, 기자회견은 환율 시장에 심각한 영향을 미치기는 어려울 것입니다.