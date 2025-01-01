Пресс-конференция ЕЦБ по денежно-кредитной политике (ECB Monetary Policy Press Conference) проходит сразу же по окончании заседания по обсуждению денежно-кредитной политики и процентных ставок, которое правление регулятора проводит каждые шесть недель.

Как правило, пресс-конференцию проводит президент ЕЦБ. Сначала он зачитывает свое заявление, в котором содержится краткая характеристика финансовых и экономических условий в еврозоне, затем объявляет размер краткосрочной процентной ставки и принятые к исполнению меры денежно-кредитной политики. Затем следует краткий сеанс ответов на вопросы.

В настоящее время веб-каст каждой пресс-конференции доступен на youtube-канале регулятора, и все желающие послушать выступление спикера в любой момент могут с ним ознакомиться.

Обычно пресс-конференции ЕЦБ ждут экономисты и аналитики по всему миру. Поведение евро во многом зависит от того, какое решение принял регулятор. Кроме того, оказать влияние на волатильность единой валюты могут и комментарии президента ЕЦБ к решению о процентных ставках. Если из риторики чиновника можно сделать вывод о том, что в дальнейшем регулятор будет ужесточать монетарную политику, это положительно сказывается на котировках единой валюты. Если же и решение регулятора, и высказывания президента ЕЦБ не выбиваются из ожидавшихся рамок, то пресс-конференция ЕЦБ не окажет значительного влияния на валютные рынки.