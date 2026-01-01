O Relatório Mensal do Banco Central Europeu (ECB Economic Bulletin) apresenta informações econômicas e financeiras, em cuja base são formadas as decisões do Conselho do regulador. Ele é divulgado oito vezes por ano, duas semanas após cada reunião sobre política monetária.

As divulgações de março, junho, setembro e dezembro incluem uma análise abrangente dos eventos econômicos e financeiros, incluindo uma discussão ampla das previsões macroeconômicas para a inflação, o crescimento econômico, o comércio exterior, etc.

O relatório é publicado no site do BCE. Consiste em três blocos principais.

O primeiro bloco representa uma avaliação global das condições econômicas. Ele contém seis seções:

revisão sumária;

descrição do ambiente econômico e político externo que afeta o sistema financeiro da União Europeia;

avaliação da atividade econômica (incluindo mercado de trabalho, desenvolvimento da produção, etc.);

aspectos do desenvolvimento financeiro;

descrição das tendências de preços;

características do setor monetário.

O segundo bloco consiste em vários tópicos separados descrevendo certas realidades financeiras e econômicas que, no momento da publicação do boletim, têm o impacto mais sério sobre a situação geral. E, finalmente, o terceiro bloco apresenta um artigo completo sobre a economia escrito para um amplo grupo de interessados. Os temas dos artigos são diferentes, sendo selecionados de acordo com o princípio da maior relevância no momento.

O Relatório do BCE é um resumo curto, mas completo, que permite ter uma imagem do mercado e interpretá-la. Na verdade, trata-se de uma coleção de materiais informativos e analíticos. Como é divulgado após o anúncio da decisão do regulador sobre as taxas de juro, sua publicação não tem praticamente nenhum efeito nas cotações do euro. Mesmo assim, esta divulgação é considerada um dos eventos econômicos importantes da zona do euro devido à sua profunda informatividade.