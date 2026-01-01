유럽중앙은행 경제보도는 경제 및 금융정보를 제시하고, 이는 이사회 정책 결정의 기초를 형성합니다. 통화정책에 관한 각 회의 후 2주 후인 1년에 8번 발행됩니다.

3월, 6월, 9월, 12월 Bulletins는 인플레이션, 경제성장, 대외무역 등에 대한 거시경제 전망에 대한 통합적 논의를 포함한 경제·금융 이벤트를 종합적으로 분석합니다.

이 게시판은 ECB의 웹사이트에 게시됩니다. 그것은 세 개의 주요 블록으로 구성되어 있습니다.

첫 번째 블록은 경제 상황에 대한 일반적인 평가를 제공합니다. 여기에는 6개의 섹션이 포함됩니다:

요약

유로존의 금융 시스템에 영향을 미치는 외부 및 정치적 환경 설명

경제활동 추정치(노동시장, 생산 등 포함)

재정 발전의 측면

가격과 비용에 대한 설명

금융 및 신용 부문

두 번째 블록은 다양한 재정 및 경제적 측면을 설명하는 별개의 항목으로 구성되며, 이는 게시판 발행 당시 일반적인 상황에 가장 큰 영향을 미칩니다. 세 번째 블록에는 여러 가지 경제 기사가 포함되어 있습니다. 이 기사들은 현재 가장 관련 있는 전개 상황에 따라 다른 주제를 다룰 수 있습니다.

ECB 게시판은 짧지만 완전한 요약본으로, 시장의 일반적인 그림을 보고 해석할 수 있습니다. 그것은 사실 정보와 분석 자료의 집합체입니다. 이 게시판은 ECB의 금리 결정 발표 이후 발행되기 때문에 유로화 시세에 사실상 영향을 미치지 않습니다. 그러나 이 게시판의 발행은 정보적 특성 때문에 유로존의 가장 중요한 경제 사건 중 하나로 간주됩니다.