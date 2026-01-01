Das Economic Bulletin (wirtschaftliche Ausblick) der Europäischen Zentralbank präsentiert die Wirtschafts- und Finanzinformationen, die die Grundlage für die politischen Entscheidungen des EZB-Rats bilden. Es erscheint acht Mal im Jahr, zwei Wochen nach jeder Sitzung über die Geldpolitik.

Die Bulletins im März, Juni, September und Dezember bieten eine umfassende Analyse der wirtschaftlichen und finanziellen Ereignisse, einschließlich einer integrierten Diskussion der makroökonomischen Projektionen zu Inflation, Wirtschaftswachstum, Außenhandel etc.

Das Bulletin wird auf der Website der EZB veröffentlicht. Es besteht aus drei Hauptblöcken.

Der erste Block bietet eine allgemeine Bewertung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Es umfasst sechs Abschnitte:

Zusammenfassung

Beschreibung des externen und politischen Umfelds, das das Finanzsystem der Eurozone beeinflusst.

Schätzungen der wirtschaftlichen Aktivität (einschließlich Arbeitsmarkt, Produktion etc.)

Aussichten der finanziellen Entwicklung

Beschreibung der Preise und Kosten

Geld- und Kreditwirtschaft

Der zweite Block besteht aus einzelnen Themen, die verschiedene finanzielle und wirtschaftliche Aspekte beschreiben, die den größten Einfluss auf die allgemeine Situation zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Bulletins haben. Der dritte Block enthält eine Reihe von Wirtschaftsartikeln. Diese Artikel können verschiedene Themen behandeln, abhängig von den aktuell relevantesten Entwicklungen.

Das EZB-Bulletin ist eine kurze, aber vollständige Zusammenfassung, die es ermöglicht, das allgemeine Marktbild zu betrachten und zu interpretieren. Es ist eigentlich eine Sammlung von Informationen und analytischen Materialien. Da das Bulletin nach der Bekanntgabe des Zinsentscheids der EZB veröffentlicht wird, hat es praktisch keine Auswirkungen auf die Eurokurse. Die Veröffentlichung des Bulletins gilt jedoch aufgrund seines informativen Charakters als eines der wichtigsten wirtschaftlichen Ereignisse der Eurozone.