Il bollettino economico della Banca centrale europea presenta le informazioni economiche e finanziarie che costituiscono la base per le decisioni politiche del Consiglio direttivo. Viene emesso otto volte l'anno, due settimane dopo ogni riunione sulla politica monetaria.

I bollettini di marzo, giugno, settembre e dicembre forniscono un'analisi completa degli eventi economici e finanziari, compresa una discussione integrata delle proiezioni macroeconomiche sull'inflazione, la crescita economica, il commercio estero, ecc.

Il bollettino è pubblicato sul sito Internet della BCE. Si compone di tre blocchi principali.

Il primo blocco fornisce una valutazione generale delle condizioni economiche. Comprende sei sezioni:

Riepilogo

Descrizione dell'ambiente esterno e politico che influenza il sistema finanziario dell'eurozona

Stime dell'attività economica (compreso il mercato del lavoro, la produzione, ecc.)

Aspetti dell'andamento finanziario

Descrizione dei prezzi e dei costi

Settore monetario e creditizio

Il secondo blocco è costituito da argomenti distinti che descrivono vari aspetti finanziari ed economici che hanno la massima influenza sulla situazione generale al momento della pubblicazione del bollettino. Il terzo blocco contiene una serie di articoli economici. Questi articoli possono coprire diversi argomenti, a seconda degli sviluppi attualmente più rilevanti.

Il bollettino della BCE è una sintesi breve ma completa che consente di visualizzare e interpretare il quadro generale del mercato. In realtà è una raccolta di informazioni e materiali analitici. Poiché il bollettino è stato pubblicato dopo l'annuncio della decisione della BCE sui tassi di interesse, esso non ha praticamente alcun effetto sulle quotazioni in euro. Tuttavia, la pubblicazione del bollettino è considerata uno degli eventi economici più importanti dell’eurozona a causa del suo carattere informativo.