El Boletín Económico del Banco Central Europeo (BCE) presenta la información económica y financiera sobre la que se basan las decisiones de política del Consejo de Gobierno. Se emite ocho veces al año, dos semanas después de cada reunión sobre política monetaria.

Los boletines de marzo, junio, septiembre y diciembre ofrecen un análisis exhaustivo de los acontecimientos económicos y financieros más destacados, incluyendo una discusión integrada de las proyecciones macroeconómicas sobre la inflación, el crecimiento económico, el comercio exterior, etcétera.

El boletín se publica en el sitio web del BCE. Consta de tres bloques principales.

En el primer bloque se realiza una evaluación general de las condiciones económicas. Incluye seis secciones:

Resumen

Descripción del entorno externo y político que influye en el sistema financiero de la eurozona

Evaluaciones de la actividad económica (incluyendo el mercado laboral, la producción, etc.)

Aspectos de los desarrollos financieros

Descripción de precios y costes

Dinero y sector crediticio

El segundo bloque consta de temas separados que describen diversos aspectos financieros y económicos de gran influencia en la situación general en el momento de la publicación del Boletín. El tercer bloque contiene artículos de carácter económico. Estos artículos pueden cubrir diferentes temas, dependiendo de los desarrollos actuales más relevantes.

El Boletín del BCE es un resumen breve pero completo, que permite ver e interpretar el panorama general del mercado. En realidad, es una recopilación de información y materiales analíticos. Puesto que el Boletín se publica después de anunciarse la decisión del BCE sobre las tasas de interés, prácticamente no tiene efecto en las cotizaciones del euro. En cualquier caso, la publicación del Boletín se considera uno de los eventos económicos más importantes de la eurozona, debido a su carácter informativo.