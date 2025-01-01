Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCSortedSet<T>TryGetMax AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse TryGetMax Recebe o elemento máximo do conjunto classificado. bool TryGetMax( T& max // variável para gravação do valor ); Parâmetros &max [out] Variável na qual será gravado o valor máximo. Valor de retorno Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false. TryGetMin CopyTo