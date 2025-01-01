DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCSortedSet<T>TryGetMin 

TryGetMin

Obtém o elemento mínimo do conjunto classificado.

bool TryGetMin(
   T&  min     // variável para gravação do valor
   );

Parâmetros

&min

[out]  Variável na qual será gravado o valor mínimo.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.