TryGetMin Obtém o elemento mínimo do conjunto classificado. bool TryGetMin( T& min // variável para gravação do valor ); Parâmetros &min [out] Variável na qual será gravado o valor mínimo. Valor de retorno Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.