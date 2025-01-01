DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCSortedSet<T>ExceptWith 

ExceptWith

Executa a operação de diferença da coleção atual e coleção transmitida (matriz). Ou seja, remove da coleção atual (matriz) todos os elementos que estão também na coleção especificada (matriz).

Versão para trabalhar com a coleção que implementa a interface ICollection<T>.

void ExceptWith(
   ICollection<T>*  collection     // coleção
   );

Versão para trabalhar com a matriz.

void ExceptWith(
   T&  array[]                     // matriz
   );

Parâmetros

*collection

[in]  Coleção que será subtraída a partir do conjunto atual classificado.

&collection[]

[in]  Matriz que será subtraída a partir do conjunto atual classificado.

Observação

O resultado é gravado na coleção atual (matriz).