DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCSortedSet<T>Contains 

Contains

Determina se o conjunto classificado contém um elemento com o valor especificado.

bool Contains(
    item     // valor procurado
   );

Parâmetros

item

[in]  Valor procurado.

Valor de retorno

Retorna true, se o conjunto contém um elemento com o valor especificado, caso contrário false.