MQL5参考标准程序库通用数据集CSortedSet<T> 

CSortedSet<T>

CSortedSet<T>是实施 ISet<T>接口的通用类。

描述

CSortedSet<T>类是实施类型T的已排序动态数据集，每个值都是独一无二的。这个类提供了处理集合和相关操作的基本方法，例如：集合的联合和交集，严格和非严格子集的定义等。

声明

   template<typename T>
   class CSortedSet : public ISet<T>

标题

   #include <Generic\SortedSet.mqh>

继承体系

  ICollection

      ISet

          CSortedSet

类方法

方法

描述

Add

添加元素到已排序集合

Count

返回已排序集中的元素数量

Contains

确定已排序集合是否包含指定值的元素

Comparer

返回IComparer<T>接口指针，用于组织已排序的集合

TryGetMin

获得已排序集合的最小元素

TryGetMax

获得已排序集合的最大元素

CopyTo

从指定索引开始复制已排序集合的所有元素到指定数组

Clear

移除已排序集合的所有元素

Remove

移除已排序集合中出现的指定元素

ExceptWith

产生当前集合和过去集合之间的操作差异（数组）

IntersectWith

产生当前集合和过去集合的操作交集（数组）

SymmetricExceptWith

产生当前集合和过去集合之间的操作对称差（数组）

UnionWith

产生当前集合和过去集合的结合（数组）

IsProperSubsetOf

确定当前已排序集合是否为指定集合或数组的适当子集

IsProperSupersetOf

确定当前已排序集合是否为指定集合或数组的适当超集合

IsSubsetOf

确定当前已排序集合是否为指定集合或数组的子集

IsSupersetOf

确定当前已排序集合是否为指定集合或数组的超集合

Overlaps

确定当前已排序集合是否与指定集合或数组重复

SetEquals

确定当前已排序集合是否包含指定集合或数组的所有元素

GetViewBetween

从当前已排序集合获取根据最小和最大值指定的子集

GetReverse

获取当前已排序集合的复件，其中所有元素都以倒序排列
