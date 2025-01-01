CSortedSet<T>

CSortedSet<T>是实施 ISet<T>接口的通用类。

描述

CSortedSet<T>类是实施类型T的已排序动态数据集，每个值都是独一无二的。这个类提供了处理集合和相关操作的基本方法，例如：集合的联合和交集，严格和非严格子集的定义等。

声明

template<typename T>

class CSortedSet : public ISet<T>

标题

#include <Generic\SortedSet.mqh>

继承体系 ICollection ISet CSortedSet

类方法