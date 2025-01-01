- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
CSortedSet<T>
CSortedSet<T>是实施 ISet<T>接口的通用类。
描述
CSortedSet<T>类是实施类型T的已排序动态数据集，每个值都是独一无二的。这个类提供了处理集合和相关操作的基本方法，例如：集合的联合和交集，严格和非严格子集的定义等。
声明
|
template<typename T>
标题
|
#include <Generic\SortedSet.mqh>
|
继承体系
CSortedSet
类方法
|
方法
|
描述
|
添加元素到已排序集合
|
返回已排序集中的元素数量
|
确定已排序集合是否包含指定值的元素
|
返回IComparer<T>接口指针，用于组织已排序的集合
|
获得已排序集合的最小元素
|
获得已排序集合的最大元素
|
从指定索引开始复制已排序集合的所有元素到指定数组
|
移除已排序集合的所有元素
|
移除已排序集合中出现的指定元素
|
产生当前集合和过去集合之间的操作差异（数组）
|
产生当前集合和过去集合的操作交集（数组）
|
产生当前集合和过去集合之间的操作对称差（数组）
|
产生当前集合和过去集合的结合（数组）
|
确定当前已排序集合是否为指定集合或数组的适当子集
|
确定当前已排序集合是否为指定集合或数组的适当超集合
|
确定当前已排序集合是否为指定集合或数组的子集
|
确定当前已排序集合是否为指定集合或数组的超集合
|
确定当前已排序集合是否与指定集合或数组重复
|
确定当前已排序集合是否包含指定集合或数组的所有元素
|
从当前已排序集合获取根据最小和最大值指定的子集
|
获取当前已排序集合的复件，其中所有元素都以倒序排列