DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCSortedSet<T>IntersectWith 

IntersectWith

Executa a operação de interseção da coleção atual e coleção transmitida (matriz). Ou seja, deixa na coleção atual apenas aqueles elementos que estão também na coleção especificada (matriz).

Versão para trabalhar com a coleção que implementa a interface ICollection<T>.

void IntersectWith(
   ICollection<T>*  collection     // coleção
   );

Versão para trabalhar com a matriz.

void IntersectWith(
   T&  array[]                     // matriz
   );

Parâmetros

*collection

[in]  Coleção a partir da qual será construída a multiplicação.

&collection[]

[in]  Matriz a partir da qual será construída a multiplicação.

Observação

O resultado é gravado na coleção atual (matriz).