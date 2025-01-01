DocumentaçãoSeções
SetEquals

Determina se o conjunto atual classificado contém todos os elementos da coleção especificada ou matriz.

Versão para trabalhar com a coleção que implementa a interface ICollection<T>.

bool SetEquals(
   ICollection<T>*  collection     // coleção para comparação
   );

Versão para trabalhar com a matriz.

bool SetEquals(
   T&  array[]                     // matriz para comparação
   );

Parâmetros

*collection

[in]  Coleção para associação de elementos.

&collection[]

[in]  Matriz para associação de elementos.

Valor de retorno

Retorna true, se, no conjunto atual classificado, estiverem todos os elementos da coleção especificada ou matriz, caso contrário, false.