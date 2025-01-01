문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリジェネリックデータコレクションCSortedSet<T> 

CSortedSet<T>

CSortedSet<T>는 ISet<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스입니다.

설명

CSortedSet<T> 클래스의 유형 T의 정렬된 동적 데이터 세트를 구현이며, 각 값의 필요한 고유성을 가지고 있습니다. 이 클래스는 집합의 결합 및 교차점, 엄격하지 않은 하위 집합의 정의 등과 같은 집합 및 관련 연산을 사용하여 기본 메서드를 제공합니다.

선언

   template<typename T>
   class CSortedSet : public ISet<T>

헤더

   #include <Generic\SortedSet.mqh>

상속 계층

  ICollection

      ISet

          CSortedSet

클래스 메서드

메서드

설명

Add

정렬된 집한에 요소를 추가

Count

정렬된 집합의 요소 수를 반환

Contains

정렬된 집합에 지정된 값의 요소가 포함되어 있는지 여부를 결정

Comparer

정렬된 집합을 구성하는 데 사용되는 IComparer<T> 인터페이스에 대한 포인터를 반환

TryGetMin

정렬된 집합에서 최소 요소를 가져오기

TryGetMax

정렬된 집합에서 최대 요소를 가져오기

CopyTo

정렬된 집합의 모든 요소를 지정된 인덱스에서 시작하여 지정된 배열로 복사

Clear

정렬된 집합에서 모든 요소를 제거

Remove

정렬된 집합에서 지정한 요소의 발생을 제거

ExceptWith

현재 컬렉션과 통과된 컬랙션(배열) 간의 차이 연산을 생성

IntersectWith

현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열)의 교차점 연산을 생성

SymmetricExceptWith

현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열) 간의 대칭 차이 연산을 생성

UnionWith

현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열)의 결합을 생성

IsProperSubsetOf

현재 정렬된 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 적절한 하위 집합인지 여부를 결정

IsProperSupersetOf

현재 정렬된 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 적절한 상위 집합인지 여부를 결정

IsSubsetOf

현재 정렬된 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 하위 집합인지 여부를 결정

IsSupersetOf

현재 정렬된 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 상위 집합인지 여부를 결정

Overlaps

현재 정렬된 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열과 겹치는지 여부를 결정

SetEquals

현재 정렬된 집합에 지정된 컬렉션 또는 배열의 모든 요소가 포함되어 있는지 여부를 결정

GetViewBetween

현재 정렬된 집합에서 최소값과 최대값으로 지정된 부분 집합을 가져오기

GetReverse

모든 요소가 역순으로 배열된 현재 정렬 집합의 복사본을 가져오기
Add