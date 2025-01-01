- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
CSortedSet<T>
CSortedSet<T>는 ISet<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스입니다.
설명
CSortedSet<T> 클래스의 유형 T의 정렬된 동적 데이터 세트를 구현이며, 각 값의 필요한 고유성을 가지고 있습니다. 이 클래스는 집합의 결합 및 교차점, 엄격하지 않은 하위 집합의 정의 등과 같은 집합 및 관련 연산을 사용하여 기본 메서드를 제공합니다.
선언
|
template<typename T>
헤더
|
#include <Generic\SortedSet.mqh>
|
상속 계층
CSortedSet
클래스 메서드
|
메서드
|
설명
|
정렬된 집한에 요소를 추가
|
정렬된 집합의 요소 수를 반환
|
정렬된 집합에 지정된 값의 요소가 포함되어 있는지 여부를 결정
|
정렬된 집합을 구성하는 데 사용되는 IComparer<T> 인터페이스에 대한 포인터를 반환
|
정렬된 집합에서 최소 요소를 가져오기
|
정렬된 집합에서 최대 요소를 가져오기
|
정렬된 집합의 모든 요소를 지정된 인덱스에서 시작하여 지정된 배열로 복사
|
정렬된 집합에서 모든 요소를 제거
|
정렬된 집합에서 지정한 요소의 발생을 제거
|
현재 컬렉션과 통과된 컬랙션(배열) 간의 차이 연산을 생성
|
현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열)의 교차점 연산을 생성
|
현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열) 간의 대칭 차이 연산을 생성
|
현재 컬렉션과 통과된 컬렉션(배열)의 결합을 생성
|
현재 정렬된 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 적절한 하위 집합인지 여부를 결정
|
현재 정렬된 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 적절한 상위 집합인지 여부를 결정
|
현재 정렬된 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 하위 집합인지 여부를 결정
|
현재 정렬된 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열의 상위 집합인지 여부를 결정
|
현재 정렬된 집합이 지정된 컬렉션 또는 배열과 겹치는지 여부를 결정
|
현재 정렬된 집합에 지정된 컬렉션 또는 배열의 모든 요소가 포함되어 있는지 여부를 결정
|
현재 정렬된 집합에서 최소값과 최대값으로 지정된 부분 집합을 가져오기
|
모든 요소가 역순으로 배열된 현재 정렬 집합의 복사본을 가져오기