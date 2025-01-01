CSortedSet<T>

CSortedSet<T>는 ISet<T> 인터페이스를 구현하는 일반 클래스입니다.

설명

CSortedSet<T> 클래스의 유형 T의 정렬된 동적 데이터 세트를 구현이며, 각 값의 필요한 고유성을 가지고 있습니다. 이 클래스는 집합의 결합 및 교차점, 엄격하지 않은 하위 집합의 정의 등과 같은 집합 및 관련 연산을 사용하여 기본 메서드를 제공합니다.

선언

template<typename T>

class CSortedSet : public ISet<T>

헤더

#include <Generic\SortedSet.mqh>

상속 계층 ICollection ISet CSortedSet

클래스 메서드