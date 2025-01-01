Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCSortedSet<T>GetReverse AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse GetReverse Recebe uma cópia do conjunto atual classificado em que todos os elementos estão dispostos na ordem inversa. bool GetReverse( T& array[] // matriz para gravação ); Parâmetros &array[] [out] Matriz para gravação. Valor de retorno Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false. GetViewBetween CStack<T>