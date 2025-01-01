DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCSortedSet<T>GetReverse 

GetReverse

Recebe uma cópia do conjunto atual classificado em que todos os elementos estão dispostos na ordem inversa.

bool GetReverse(
   T&  array[]     // matriz para gravação
   );

Parâmetros

&array[]

[out]  Matriz para gravação.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.