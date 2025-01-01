DocumentaçãoSeções
Copia todos os elementos do conjunto classificado para a matriz especificada, a partir do índice especificado.

int CopyTo(
   T&         dst_array[],     // matriz para gravação
   const int  dst_start=0      // índice de partida para gravação
   );

Parâmetros

&dst_array[]

[out] Matriz em que são gravados os elementos do conjunto.

dst_start=0

[in]  Índice na matriz, a partir do qual começa a cópia.

Valor de retorno

Retorna o número de elementos copiados.