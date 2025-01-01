DocumentaçãoSeções
GetViewBetween

Recebe, a partir do conjunto atual classificado, o subconjunto definido pelos valores mínimo e máximo.

bool GetViewBetween(
   T&  array[],         // matriz para gravação
   T   lower_value,     // valor mínimo
   T   upper_value      // valor máximo
   );

Parâmetros

&array[]

[out]  Matriz para armazenamento do subconjunto.

lower_value

[in]  Valor mínimo do intervalo.

upper_value

[in]  Valor máximo do intervalo.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.