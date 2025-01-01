- Add
- Count
- Contains
- Comparer
- TryGetMin
- TryGetMax
- CopyTo
- Clear
- Remove
- ExceptWith
- IntersectWith
- SymmetricExceptWith
- UnionWith
- IsProperSubsetOf
- IsProperSupersetOf
- IsSubsetOf
- IsSupersetOf
- Overlaps
- SetEquals
- GetViewBetween
- GetReverse
GetViewBetween
Recebe, a partir do conjunto atual classificado, o subconjunto definido pelos valores mínimo e máximo.
|
bool GetViewBetween(
Parâmetros
&array[]
[out] Matriz para armazenamento do subconjunto.
lower_value
[in] Valor mínimo do intervalo.
upper_value
[in] Valor máximo do intervalo.
Valor de retorno
Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.