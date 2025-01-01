ドキュメントセクション
CSortedSet<T>

CSortedSet<T>はISet<T>インターフェイスを実装するジェネリッククラスです。

説明

CHashSet<T>クラスは、各値が一意な、T型の順序付けられている動的データセットの実装です。このクラスは、集合の操作とその関連操作（和集合と共通部分、下位集合や真下位集合の定義など）のための基本的なメソッドを提供します。

Declaration

  template<typename T>
  class CSortedSet : public ISet<T>

ヘッダ

  #include <Generic\SortedSet.mqh>

継承階層

  ICollection

      ISet

          CSortedSet

クラスメソッド

メソッド

説明

Add

ソート済み集合に要素を追加します。

kaCount

ソート済み集合の要素数を返します。

Contains

ソートされた集合に指定された値を持つ要素が含まれているかどうかを判断します。

Comparer

ソート済み集合を整理するために使用されるIComparer<T>インターフェイスへのポインタを返します。

TryGetMin

ソート済み集合の指定された要素を取得します。

TryGetMax

ソート済み集合の最大要素を取得します。

CopyTo

ソート済み集合のすべての要素を、指定された配列に指定されたインデックスから開始してコピーします。

Clear

ソート済み集合からすべての要素を削除します。

Remove

ソート済み集合から指定された要素を削除します。

ExceptWith

現在のコレクションと渡されたコレクション（配列）の差集合操作を生成します。

IntersectWith

現在のコレクションと渡されたコレクション（配列）の共通集合操作を生成します。

SymmetricExceptWith

現在の集合と指定されたコレクション（配列）の対称差集合操作を生成します。

UnionWith

現在の集合と指定されたコレクションまたは配列の和集合操作を生成します。

IsProperSubsetOf

現在のソート済み集合が指定されたコレクションまたは配列の真下位集合であるかどうかを判断します。

IsProperSupersetOf

現在のソート済み集合が指定されたコレクションまたは配列の真上位集合であるかどうかを判断します。

IsSubsetOf

現在のソート済み集合が指定されたコレクションまたは配列の下位集合であるかどうかを判断します。

IsSupersetOf

現在のソート済み集合が指定されたコレクションまたは配列の上位集合であるかどうかを判断します。

Overlaps

現在のソート済み集合が指定されたコレクションまたは配列と重複するかどうかを判断します。

SetEquals

現在のソート済み集合が指定されたコレクションまたは配列のすべての要素を含んでいるかどうかを判断します。

GetViewBetween

現在のソート済み集合から、最小値と最大値で指定された下位集合を取得します。

GetReverse

現在のソート済み集合のすべての要素が逆の順序で配置されているコピーを取得します。
