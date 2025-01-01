DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCSortedSet<T>Remove 

Remove

Remove a ocorrência do elemento especificado do conjunto classificado.

bool Remove(
    item     // valor do elemento
   );

Parâmetros

item

[in]  Valor do elemento que deve ser removido.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.