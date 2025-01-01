Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCSortedSet<T>Remove AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse Remove Remove a ocorrência do elemento especificado do conjunto classificado. bool Remove( T item // valor do elemento ); Parâmetros item [in] Valor do elemento que deve ser removido. Valor de retorno Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false. Clear ExceptWith