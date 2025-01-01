Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCSortedSet<T>Comparer AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse Comparer Retorna o ponteiro para a interface IComparer<T> que é utilizada para a classificação do conjunto classificado. IComparer<T>* Comparer() const; Valor de retorno Retorna o ponteiro para a interface IComparer<T>. Contains TryGetMin