Comparer

Retorna o ponteiro para a interface IComparer<T> que é utilizada para a classificação do conjunto classificado.

IComparer<T>* Comparer() const;

Valor de retorno

Retorna o ponteiro para a interface IComparer<T>.