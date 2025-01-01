DocumentaçãoSeções
Adiciona um elemento ao conjunto classificado.

bool Add(
    value     // valor do elemento
   );

Parâmetros

value

[in]  Valor do elemento a ser adicionado.

Valor de retorno

Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false.