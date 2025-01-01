Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dados genéricasCSortedSet<T>Add AddCountContainsComparerTryGetMinTryGetMaxCopyToClearRemoveExceptWithIntersectWithSymmetricExceptWithUnionWithIsProperSubsetOfIsProperSupersetOfIsSubsetOfIsSupersetOfOverlapsSetEqualsGetViewBetweenGetReverse Add Adiciona um elemento ao conjunto classificado. bool Add( T value // valor do elemento ); Parâmetros value [in] Valor do elemento a ser adicionado. Valor de retorno Retorna true em caso de sucesso, caso contrário, false. CSortedSet<T> Count