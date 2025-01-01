DocumentationSections
CFileTxt

CFileTxt est une classe permettant un accès simplifié aux fichiers textes.

Description

La classe CFileTxt fournit un accès aux fichiers textes.

Déclaration

   class CFileTxt: public CFile

Titre

   #include <Files\FileTxt.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CFile

          CFileTxt

Méthodes de Classe

Méthodes d'ouverture

 

Open

Ouvre un fichier texte

Méthodes d'écriture

 

WriteString

Ecrit une variable de type string dans le fichier

Méthodes de lecture

 

ReadString

Lit une variable de type string depuis le fichier.

Méthodes héritées de la classe CObject

Méthodes héritées de la classe CFile

