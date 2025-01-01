CFileTxt
CFileTxt est une classe permettant un accès simplifié aux fichiers textes.
Description
La classe CFileTxt fournit un accès aux fichiers textes.
Déclaration
class CFileTxt: public CFile
Titre
#include <Files\FileTxt.mqh>
Méthodes de Classe
Méthodes d'ouverture
|
Ouvre un fichier texte
Méthodes d'écriture
|
Ecrit une variable de type string dans le fichier
|
Méthodes de lecture
|
Lit une variable de type string depuis le fichier.
Méthodes héritées de la classe CObject
Méthodes héritées de la classe CFile
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose