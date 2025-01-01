CFileTxt
CFileTxt sınıfı metin dosyalarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Açıklama
CFileTxt, metin dosyalarına erişim sağlar.
Bildirim
|
class CFileTxt: public CFile
Başlık
|
#include <Files\FileTxt.mqh>
Sınıf Yöntemleri
|
Açma yöntemleri
|
|
Bir metin dosyası açar
|
Yazma yöntemleri
|
|
Dosyaya string tipli bir değişken yazar
|
Okuma yöntemleri
|
|
Dosyadan string tipli bir değişken okur
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
|
Sınıftan türetilen yöntemler CFile
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose