CFileTxt

CFileTxt sınıfı metin dosyalarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

Açıklama

CFileTxt, metin dosyalarına erişim sağlar.

Bildirim

   class CFileTxt: public CFile

Başlık

   #include <Files\FileTxt.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CFile

          CFileTxt

Sınıf Yöntemleri

Açma yöntemleri

 

Open

Bir metin dosyası açar

Yazma yöntemleri

 

WriteString

Dosyaya string tipli bir değişken yazar

Okuma yöntemleri

 

ReadString

Dosyadan string tipli bir değişken okur

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CFile

Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose