CFileTxt

CFileTxt はテキストファイルへの簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。

説明

CFileTxt クラスはテキストファイルへのアクセスを提供します。

宣言

  class CFileTxt: public CFile

タイトル

  #include <Files\FileTxt.mqh>

継承階層

  CObject

      CFile

          CFileTxt

クラスメソッド

オープンメソッド

 

Open

テキストファイルを開きます。

書き込みメソッド

 

WriteString

string 型の変数をファイルに書き込みます。

読み込みメソッド

 

ReadString

string 型の変数をファイルから読み込みます。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

クラスから継承されたメソッド CFile

Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose