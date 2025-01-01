MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileTxt
CFileTxt
CFileTxt はテキストファイルへの簡易化されたアクセスを可能にするクラスです。
説明
CFileTxt クラスはテキストファイルへのアクセスを提供します。
宣言
class CFileTxt: public CFile
タイトル
#include <Files\FileTxt.mqh>
クラスメソッド
オープンメソッド
|
テキストファイルを開きます。
書き込みメソッド
|
string 型の変数をファイルに書き込みます。
読み込みメソッド
|
string 型の変数をファイルから読み込みます。
クラスから継承されたメソッド CObject
クラスから継承されたメソッド CFile
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose