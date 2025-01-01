DocumentationSections
CFileTxt

CFileTxt is a class for simplified access to text files.

Description

CFileTxt class provides access to text files.

Declaration

   class CFileTxt: public CFile

Title

   #include <Files\FileTxt.mqh>

Inheritance hierarchy

  CObject

      CFile

          CFileTxt

Class Methods by Groups

Open methods

 

Open

Opens a text file

Write methods

 

WriteString

Writes string type variable

Read methods

 

ReadString

Reads string type variable

Methods inherited from class CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Methods inherited from class CFile

Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose