CFileTxt
CFileTxt is a class for simplified access to text files.
Description
CFileTxt class provides access to text files.
Declaration
class CFileTxt: public CFile
Title
#include <Files\FileTxt.mqh>
Class Methods by Groups
Open methods
|
Opens a text file
Write methods
|
Writes string type variable
Read methods
|
Reads string type variable
Methods inherited from class CObject
Methods inherited from class CFile
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose