CFileTxt는 텍스트 파일에 대한 단순 액세스를 위한 클래스입니다.

설명

CFileTxt 클래스는 텍스트 파일에 대한 액세스를 제공합니다.

선언

   class CFileTxt: public CFile

제목

   #include <Files\FileTxt.mqh>

상속 계층

  CObject

      CFile

          CFileTxt

그룹별 클래스 메서드

메서드 열기

 

Open

텍스트 파일 열기

메서드 쓰기

 

WriteString

string 유형 변수 쓰기

메서드 읽기

 

ReadString

string 유형 변수 읽기

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

클래스 CFile에서 상속된 메서드

Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose