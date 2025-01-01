문서화섹션
WriteObject

CObject 클래스 상속자 인스턴스의 데이터를 파일에 씁니다.

bool  WriteObject(
   CObject*  object      // 개체에 대한 참조
  \)

매개변수

개체

[in] 쓸 CObject 클래스 상속자 인스턴스에 대한 참조

값 반환

성공하면 true, 데이터를 쓰지 못하면 false.

 