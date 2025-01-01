MQL5 リファレンス標準ライブラリファイルCFileBinWriteObject
WriteObject
CObject 클래스 상속자 인스턴스의 데이터를 파일에 씁니다.
bool WriteObject(
매개변수
개체
[in] 쓸 CObject 클래스 상속자 인스턴스에 대한 참조
값 반환
성공하면 true, 데이터를 쓰지 못하면 false.