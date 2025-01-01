文档部分
MQL5参考标准程序库文件CFileBinWriteObject 

WriteObject

写入 CObject 类的继承者实例数据至文件。

bool  WriteObject(
   CObject*  object      // 对象引用
   )

参数

object

[输入]  写入的 CObject 类继承者实例的引用。

返回值

true 如果成功, false 如果数据未能写入。

 