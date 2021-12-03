Utilizza i canali MQL5.community e le chat di gruppo

Il sito MQL5.com presenta più di mille articoli di algo-trading, decine di migliaia di codici sorgente gratuiti e servizi di trader in cui gli utenti possono acquistare applicazioni di trading o copiare segnali. Oltre a implementare funzioni di trading innovative nella nostra piattaforma e a mantenere un'infrastruttura all'avanguardia attorno ad essa, ci sforziamo di fornire la migliore esperienza da utente per i membri della nostra community. Pertanto, oltre al comodo forum in 11 lingue abbiamo creato la chat MetaTrader integrata con i terminali. Usa le chat per i messaggi privati, crea chat di gruppo o trasmetti idee di trading a un vasto pubblico attraverso i canali.





Chat per comunicare con trader e broker



Crea un account nella MQL5.community e comunica con altri trader in qualsiasi momento della giornata. Questo singolo account può essere utilizzato sul sito, nella piattaforma desktop e nelle app mobili MetaTrader.



Il sito MQL5.com è stato originariamente lanciato con il sistema di messaggistica integrato. Successivamente, questo sistema è stato riprogettato e aggiornato più volte. Attraverso questo sistema, i trader di MQL5.community potevano discutere in privato delle questioni che non potevano essere discusse in pubblico.











Lo sviluppo dei servizi MQL5 e la rapida crescita degli utenti mobili di MetaTrader hanno mostrato chiaramente che i trader avevano bisogno non solo di un sistema di messaggistica privato, ma anche di un servizio di chat completo con gruppi e canali. Dopo il passaggio a un nuovo sistema nel 2012, i messaggi sparsi sono stati opportunamente organizzati in thread. Con l'introduzione delle notifiche push, il sistema di messaggistica è diventato assolutamente mobile e istantaneo.

Nel 2016, le chat sono state integrate nel terminale desktop, consentendo comunicazioni con amici e colleghi senza l'apertura di un browser web. Due anni dopo, il terminale desktop offriva supporto nativo per chat e canali, attraverso il quale i broker potevano fornire supporto tecnico ai propri clienti direttamente nella piattaforma di trading. Pertanto, oltre a offrire un comodo strumento per comunicare con persone che la pensano allo stesso modo, le chat rappresentano il metodo più rapido possibile per richiedere assistenza al proprio broker.





Per creare una chat di supporto tecnico su MetaTrader 4/5, il broker deve registrare un account MQL5 e richiedere autorizzazioni commerciali estese. Il conto di supporto tecnico assegnato a un server di trading viene visualizzato in una posizione prioritaria ed è sempre disponibile per tutti i trader dal server pertinente.







Gruppo o canale?



Come la maggior parte dei servizi di messaggistica istantanea esistenti, le chat MetaTrader offrono l'opportunità di trasmettere messaggi a un vasto pubblico. Sono disponibili due sistemi di messaggistica: gruppi e canali. Entrambi consentono di comunicare con amici e colleghi, nonché di condividere immagini, video e file. Ciascuno dei due può essere inoltre utilizzato come mezzo per aumentare i ricavi dei servizi MQL5, come Segnali e Market.

I canali vengono solitamente utilizzati per trasmettere informazioni agli abbonati e quindi possono fungere da piattaforma di microblogging. Ad esempio, forniscono un modo efficiente per condividere notizie e annunci importanti con gli abbonati ai Segnali o con gli utenti dei prodotti Market. Se rendi pubblico un canale, qualsiasi membro di MQL5.community potrà iscriversi ad esso. Nei canali privati, solo il proprietario e gli utenti con autorizzazioni da amministratori possono invitare membri. Una caratteristica distintiva di questo tipo di chat è che il messaggio può essere inviato solo dal proprietario del canale o dagli amministratori. Gli abbonati possono solo leggere i post, senza la possibilità di scrivere messaggi.

Si prega di prestare attenzione a questa funzione quando si sceglie un modulo per la chat. Usa i canali se vuoi solo condividere informazioni, senza ricevere feedback o commenti.



Tutti i messaggi scritti dagli amministratori nei canali sono anonimi e sono firmati con il nome del canale, senza distinzione tra amministratori. Se vuoi che tutti gli utenti possano scrivere messaggi, devi creare una chat di gruppo.



I canali possono essere comodamente visualizzati nelle app mobili MetaTrader per iPhone e Android.



Abbiamo inoltre creato un'app di messaggistica separata MQL5 Channels per iPhone, che supporta tutte le funzionalità delle chat di MQL5.community. Con l'impacchettamento dei dati altamente efficiente, i tuoi messaggi vengono consegnati utilizzando il minor numero di dati possibile. I messaggi vengono consegnati rapidamente, anche su reti e dispositivi lenti.

Il proprietario del canale può nominare amministratori aggiuntivi, dando loro il diritto di scrivere post, quindi un canale può essere gestito da un gruppo di editori. In questo caso, tutti i nuovi messaggi sono firmati con il nome del canale, senza mostrare il nome dell'effettivo autore del messaggio. Le chat di gruppo forniscono un potente strumento per creare community, consentendo a tutti i membri di condividere messaggi e immagini. Ogni messaggio nei gruppi è firmato con il nome dell'autore e ciascuno è visualizzato con un colore diverso.







Creare una chat di gruppo



Le chat di gruppo sono destinate a community e team. Qualsiasi membro può scrivere messaggi in tali gruppi, nonché pubblicare immagini e file di formati supportati. I gruppi sono convenienti per progetti condivisi e discussioni sugli investimenti con amici e compagni di squadra. I trader possono utilizzare le chat di gruppo per sviluppare strategie di trading, condividere idee e lavorare in progetti.

Ogni utente di MQL5.community può creare i propri canali e gruppi. L'autore del canale o del gruppo è il suo amministratore principale, che può assegnare autorizzazioni aggiuntive ad altri iscritti.



Nella versione browser web, i pulsanti per la creazione di gruppi e canali sono disponibili nel Profilo utente, nell'angolo superiore della sezione Messaggi. Utilizzando il pulsante di ricerca accanto ad essi, puoi facilmente trovare una chat o un utente esistente digitando il nome.







Specifica il nome del gruppo e aggiungi un logo che verrà visualizzato nell'elenco delle chat. Un buon logo renderà più facile per gli iscritti trovare il tuo gruppo. Aggiungi descrizioni di gruppo brevi e chiare.

Puoi anche aggiungere uno o più link che saranno visibili agli iscritti nella sezione di descrizione del gruppo.



Pubblico — qualsiasi utente autorizzato di MQL5.community può unirsi a tale gruppo.

Privato — tali gruppi non sono visibili ad altri utenti. L'accesso ad essi può essere concesso dagli amministratori del gruppo o dai membri se l'opzione "Gli utenti regolari della chat possono aggiungere nuovi membri" è abilitata.

Il sistema supporta due tipi di chat di gruppo:

Puoi concedere le autorizzazioni di moderatore o amministratore agli utenti del gruppo, nonché limitare i diritti dell'utente, ad esempio disabilitando la possibilità di pubblicare messaggi.











Navigazione nelle chat

Per passare da chat, gruppi e canali, usa l'icona sotto l'elenco dei thread. I tooltip pertinenti vengono visualizzati quando si passa il mouse sulle icone.



I comandi rilevanti nei terminali desktop eseguono le stesse azioni, ma hanno icone leggermente diverse. La descrizione della sezione viene visualizzata anche in un suggerimento al passaggio del mouse.



Queste icone consentono di accedere alle seguenti sezioni (da sinistra a destra):

Chat di supporto tecnico del broker, se il broker ha abilitato questa opzione per il server di trading



Elenco di tutte le chat



Chat private per nome degli utenti di MQL5.community



Chat di gruppo per nome di gruppo



Canali







Usa le chat nei servizi MQL5



Le chat di gruppo forniscono uno strumento conveniente per i venditori del Market e dei Segnali per raggiungere i propri clienti. Ad esempio, puoi reagire prontamente ai problemi che sorgono e rispondere alle domande, poiché tutti i messaggi vengono consegnati istantaneamente ai terminali mobili. Aumenterai la fidelizzazione del cliente fornendo un supporto efficiente per il prodotto.

I venditori del Market possono annunciare il rilascio di nuove versioni del prodotto e rispondere alle domande dei clienti. I fornitori di Segnali possono pubblicare analisi periodiche sugli sviluppi di mercato e condividere report sull'attività di trading. Usa chat di gruppo e canali per presentare i tuoi nuovi prodotti ai potenziali clienti e aumentare la notorietà del tuo prodotto.







Usa le chat MetaTrader!



Comunica con persone che la pensano allo stesso modo e commercianti di tutto il mondo, invia messaggi privati, crea comunità pubbliche o private e trasmetti informazioni a un vasto pubblico.

Crea chat di gruppo e canali per raggiungere milioni di trader che utilizzano terminali MetaTrader e servizi MQL5.

